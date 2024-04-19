В Литве заставили одно предприятие полностью заменить детали с надписями кириллицей

Госсовет Литвы по регулированию в сфере энергетики обязал местного оператора газосетей Amber Grid заменить все детали, на которых были обнаружены надписи кириллицей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя регулятора Ренатаса Поцюса.

Согласно распоряжению, замене подлежат 123 детали. Всего в системе предприятия их 1022. Госсовет намерен проверить и остальные элементы.

На этой неделе стало известно, что Литва возобновила закупки зерна из России. Европейская страна вернулась к импорту российского товара еще в феврале. До этого полгода поставок не осуществлялось.

По словам экономиста Алексея Зубеца, Вильнюс принял решение вернуться к закупкам российского зерна из-за дешевой логистики. Импорт товара из других стран обошелся бы значительно дороже.

Ранее России предрекли рекордный экспорт гороха.