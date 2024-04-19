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Иностранцы с начала года начали активно сокращать свои вложения в Китай

Bloomberg: объем иностранных инвестиций в Китай сокращается три месяца подряд

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Global Look Press

Иностранные инвестиции в Китай по итогам марта еще больше сократились. Такая динамика сохраняется уже третий месяц подряд, отмечает Bloomberg.

В прошлом месяце объем новых вложений иностранцев в бумаги КНР составил 87 млрд юаней или порядка $12 млрд. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за первый квартал иностранцы инвестировали в Китай 301 млрд юаней ($41,6 млрд), что на 26% меньше прошлогоднего показателя.

В министерстве торговли КНР такую просадку объясняют высокой базой 2023 года.

Пекин старается остановить бегство иностранных инвесторов из страны. В конце марта китайский кабмин объявил о новых шагах по борьбе со спадом вложений из-за рубежа. Среди них — расширение доступа к рынку и смягчение некоторых правил.

До этого сообщалось, что в России хотят упростить получение виз иностранным инвесторам.

Ранее в Белоруссии заявили, что качество инвестиций России в страну «оставляет желать лучшего».

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