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Обновление программы лояльности Сбера назвали хорошей новостью для инвесторов

Экономист Бархота: программа лояльности Сбера может привести в банк клиентов

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Программа лояльности Сбера еще до нововведений имела немалую популярность и быстро растущую аудиторию. Об этом, комментируя обновленную программу лояльности СберСпасибо, рассказал экономист Андрей Бархота.

Среди ключевых факторов эффективности программы он выделил крупнейшую в стране клиентскую базу, а также высокую синергию и интегрированность Мегамаркета. По его мнению, с учетом дополнительных улучшений программа лояльности Сбера может стать одной из самых привлекательных и привести в банк новых клиентов и потребителей нефинансовых сервисов.

«Совершенствование программы лояльности стало хорошей новостью и для инвесторов, поскольку рост расходов будет полностью нивелирован увеличением транзакционной активности и проникновением в кошелек клиента», — сказал Бархота.

В свою очередь, главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян считает, что улучшение программы лояльности Сбера позволит с реализацией основных постулатов новой стратегии Сбера, где на первое место ставится вовлечение экосистемных синергий и рост клиентской базы в устойчивых сегментах в рамках удовлетворения ежедневных потребностей клиента.

Она отметила, что реализация клиентских кэшбеков в бонусах, а не в рублях, позволит большему числу задействованных сервисов Сбера нести для клиента больше пользы.

Ранее Сбер заявил о переводе первых клиентов на обновленную программу лояльности СберСпасибо. В банке уточнили, что теперь программа стала более простой, гибкой и выгодной для клиентов.

«Кешбэк бонусами СберСпасибо будет начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы и за действия в экосистеме банка. За покупки у партнеров участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов», — сообщили в Сбере.

Также в банке рассказали, что летом будут запущены эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам. Отмечается, что первые участники смогут оценить простоту и удобство обновленной программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

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