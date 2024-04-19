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В Москве прошел Технологический день «Роснефти»

«Роснефть» разработает новое программное обеспечение для сейсморазведки

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» создаст программный комплекс «РН-Сейсм» для сейсмогеологического изучения недр и моделирования данных сейсморазведки, сообщает пресс-служба компании.

Презентация прошла в рамках Технологического дня «Роснефти», в котором приняли участие более 200 представителей нефтегазовых компаний.

«Отрадно, что компания «Роснефть» непрерывно развивает что-то свое. Решения «Роснефти» создаются большой командой, которая взаимодействует непосредственно с технологами, инженерами, делает с ними некую единую среду», — отметил заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев.

Также «Роснефть» представила симулятор «РН-Стим», предназначенный для моделирования и проектирования дизайнов обработки призабойной зоны пласта.

«Программные продукты «Роснефти» создаются мультидисциплинарными командами, в составе которых работают не только высококвалифицированные программисты, но и физики, математики, геологи, геодезисты, проектировщики. Мы активно привлекаем представителей академической науки и вузов», — рассказал менеджер управления инновационных проектов «Роснефти» Алексей Пестриков.

Он добавил, что «Роснефть» – первая нефтяная компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи.

Выпустить промышленную версию программного комплекса «РН-Сейсм» планируется в 2026 году. По оценкам «Роснефти», экономический эффект за счет импортозамещения составит 700 млн рублей к 2031 году.

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