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Блинкен заявил о работе стран G7 по использованию замороженных активов РФ

Блинкен: G7 двигается в сторону договоренностей по замороженным активам России

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Jacquelyn Martin/AP

Страны — члены «Большой семерки» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) двигаются в сторону договоренностей по использованию замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран G7 на итальянском острове Капри, передает ТАСС.

По его словам, в данном вопросе страны G7 двигаются к тому, чтобы получить решение в соответствии с международным правом, с законодательством разных стран.

В совместном заявлении глав МИД стран G7 говорится, что «Большая семерка» продолжит подрывать развитие Россией будущих энергетических проектов и нарушать ее усилия по развитию альтернативных путей доставки энергоресурсов и других услуг.

Кроме того, накануне страны «Группы семи» в очередной раз подтвердили заморозку российских активов за рубежом.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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