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Лавров высказался об обилии китайских товаров в России

Лавров: нет ничего плохого в обилии товаров из Китая на российском рынке

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Нет ничего плохого в большом количестве китайских товаров на российском рынке, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Своим мнением он поделился в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». Слова министра приводит ТАСС.

«Мы сейчас видим большое количество китайских товаров. Я ничего плохого в этом не вижу. Как без конкурентов?» — отметил Лавров.

На днях аналитики Bloomberg указали на падение экспорта товаров из Китая в Россию. По итогам прошлого месяца объем поставок по направлению рухнул на 16%. Показатель сократился впервые с середины 2022 года. Причина такой динамики заключается в том, что китайские банки начали массово отказываться проводить расчеты с РФ из-за риска вторичных санкций со стороны США.

До этого из-за санкций начал падать объем грузоперевозок из Китая в Россию.

Ранее сообщалось, что США стали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.

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