Компания «Биннофарм Групп» победила в четырех номинациях конкурса «Платиновая унция»

Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») победила в четырех номинациях XXIV всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Жюри отметило динамику развития, проекты и менеджмент компании. Об этом говорится в сообщении «Биннофарм Групп».

Так, компания стала победителем в номинации «Динамика года» по поставкам в коммерческий сектор. Также она отмечена наградной как крупнейший производитель лекарственных средств. Кроме того, эксперты высоко оценили проект «Биннофарм Групп» по созданию расположенного в Красногорске фармацевтического R&D-центра, одного из самых современных в России. Он победил в номинации «Проект года» как лучший бизнес-проект.

Инвестиции в объект составили 2,5 млрд рублей. В центре будут разрабатываться препараты химического синтеза и биотехнологические лекарственные средства, также там создадут площадку по производству твердых и мягких лекарственных форм, предназначенных для вывода не только на российский, но и на зарубежные рынки.

Центр объединит исследовательские подразделения пяти предприятий, входящих в состав «Биннофарм Групп». Планируется, что его мощности позволят вывести на рынок к 2025 году более ста новых препаратов.

Менеджером года среди руководителей высшего звена стал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. По его словам, рынок оценил не только совокупные результаты компании, но и усилия по отдельным направлениям.

«Высокая оценка подтверждает наши уверенные позиции на рынке, правильность выбранной стратегии и значение работы каждого члена нашей команды для отрасли», — сказал глава компании.

Признание коллег и специалистов он назвал дополнительной мотивацией для дальнейшего роста бизнеса.

Председатель организационного комитета конкурса «Платиновая Унция» Юрий Крестинский отметил, что «Платиновая Унция» традиционно награждает тех, кто находится в авангарде отрасли. «Сегодня мы видим, что российская фарма стремительно развивается, и нам есть чем гордиться», — заявил Крестинский.