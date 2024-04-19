«Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию

«Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) пообещала усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран G7 по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.

Среди прочего речь идет о российской энергетической отрасли. Группа семи подчеркнула, что будет добиваться соблюдения потолка цен на нефть из РФ.

«Мы будем продолжать подрывать развитие Россией будущих энергетических проектов и нарушать ее усилия по развитию альтернативных путей доставки энергоресурсов и других услуг», — сказано в сообщении.

Накануне страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских активов за рубежом. Запад продолжает изучать возможные способы по их использованию для поддержки Украины.

Ранее Захарова назвала БРИКС фобией американских экономистов.