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«Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию

Страны G7 планируют усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров

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Hannes P Albert/Global Look Press

«Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) пообещала усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав МИД стран G7 по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.

Среди прочего речь идет о российской энергетической отрасли. Группа семи подчеркнула, что будет добиваться соблюдения потолка цен на нефть из РФ.

«Мы будем продолжать подрывать развитие Россией будущих энергетических проектов и нарушать ее усилия по развитию альтернативных путей доставки энергоресурсов и других услуг», — сказано в сообщении.

Накануне страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских активов за рубежом. Запад продолжает изучать возможные способы по их использованию для поддержки Украины.

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