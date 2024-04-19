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Стало известно, сколько россияне готовы потратить на летний отпуск в 2024 году

«Авито Путешествия»: россияне готовы потратить на летний отпуск 63 тысячи рублей

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Жители России в 2024 году готовы потратить на летний отпуск в среднем 63 тыс. рублей, выяснили аналитики «Авито Путешествий». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Больше всего денег на путешествия планируют выделить жители Екатеринбурга — 81 тыс. рублей. На втором месте оказались россияне, проживающие в Казани. На отдых летом они готовы потратить в среднем 75 тыс. рублей. Топ-3 замыкают москвичи, которые в этом году закладывают на отпуск 70 тыс. рублей.

Меньше всего денег на летний отдых планируют потратить жители Краснодарского края (47 тыс. рублей). Дело в том, что большинство из них думают проводить отпуск в родном регионе.

В числе самых популярных направлений для отпуска среди россиян этим летом — Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Спросом также пользуются Кавказские Минеральные воды, Алтай, Дагестан, Карелия и Татарстан.

До этого россиянам рассказали, в какие страны можно поехать без визы в 2024 году. Среди них — Катар, Индонезия и Вьетнам.

Ранее стало известно, сколько россиян возьмут отпуск на майские праздники.

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