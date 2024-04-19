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Стало известно, повысят ли ставку по дальневосточной ипотеке

Трутнев: планов поднимать ставку по дальневосточной ипотеке сейчас нет

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Евгений Биятов/РИА Новости

Роста ставки по дальневосточной ипотеке пока не предвидится, заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его цитирует РИА Новости.

«Мы же совершенно недавно, на предыдущем Восточном экономическом форуме, обсуждали этот вопрос в присутствии президента — получили решение, что по Дальнему Востоку пока ничего изменять не надо», — отметил Трутнев.

На днях заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что власти рассматривают возможность повышения ставки по дальневосточной ипотеке. По его словам, стоявшие перед этой льготной программой задачи уже выполнены, а 2% — слишком низкая ставка.

До этого в Минфине поддержали завершение всех льготных ипотечных программ в ранее обозначенные сроки.

Ранее россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры в 2024 году.

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