Россияне потеряли интерес к курсам евро и доллара

Россияне стали меньше интересоваться курсами валют. Сегодня за долларом следят лишь 23% жителей РФ, а за евро — 21%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Полгода назад интерес к курсам евро и доллара в России был выше: за динамикой американской валюты следили 26% россиян, за европейской — 24%.

Чаще других новости валютного рынка отслеживают мужчины в возрасте до 34 лет с доходом от 100 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования.

Опрос проводился во всех регионах России с 1 по 16 апреля. Участие в нем приняли 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

На неделе курс юаня на Мосбирже поднимался выше 13 рублей впервые с 7 декабря. Покупать китайскую валюту стоит, когда она опустится к 12,5 рубля, дал совет россиянам эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ранее стало известно, какую валюту россияне чаще обменивали в 2024 году.