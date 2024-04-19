Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне потеряли интерес к курсам евро и доллара

Superjob: менее четверти россиян следят за курсами евро и доллара

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Россияне стали меньше интересоваться курсами валют. Сегодня за долларом следят лишь 23% жителей РФ, а за евро — 21%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Полгода назад интерес к курсам евро и доллара в России был выше: за динамикой американской валюты следили 26% россиян, за европейской — 24%.

Чаще других новости валютного рынка отслеживают мужчины в возрасте до 34 лет с доходом от 100 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования.

Опрос проводился во всех регионах России с 1 по 16 апреля. Участие в нем приняли 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

На неделе курс юаня на Мосбирже поднимался выше 13 рублей впервые с 7 декабря. Покупать китайскую валюту стоит, когда она опустится к 12,5 рубля, дал совет россиянам эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ранее стало известно, какую валюту россияне чаще обменивали в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами