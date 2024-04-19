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Доля засекреченных расходов бюджета РФ стала рекордной с 2005 года

РБК: доля закрытых расходов российского бюджета достигла 22,6% в 2023 году

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

По итогам 2023 года размер закрытой части федерального бюджета России оказался рекордным как минимум с 2005 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные проекта ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Доля закрытых расходов федерального бюджета в 2023 году в общем объеме ассигнований достигла 22,6%», — уточнили в сообщении.

При этом суммарный объем закрытой части составил 7,33 трлн рублей. Это превысило запланированный уровень почти на один триллион рублей.

В публикации уточнили, что под засекреченными понимаются расходы, принадлежность которых не раскрывают. Их основная часть сосредоточена в таких разделах, как нацоборона и безопасность.

Накануне появилась обнадеживающая информация с точки зрения увеличения российского бюджета. В случае усиления конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть Brent вырастут до $100 за баррель. Такой прогноз «Газете.Ru» дали эксперты. По их словам, это выгодно России — и спрос на нефть в мире сохранится, и отечественный бюджет получит дополнительные доходы.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

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