Российские банки стали выдавать больше кредиток

Российские банки в феврале выдали 2,28 млн кредитных карт, что на 20% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных историй (ОБКИ).

Объем выдачи кредиток в России рос и в январе. Так, по итогам первого месяца 2024 года банки одобрили россиянам в общей сложности 1,99 млн новых карт (+9%).

Подобная динамика может быть обусловлена удобством кредиток в сравнении с потребзаймами, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Особенно привлекательным этот инструмент стал на фоне резкого роста кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, добавил эксперт.

Между тем, по мнению финансиста Сироткина, банки «подсаживают» клиентов на кредитные карты, чтобы самим больше зарабатывать.

Ранее стало известно, что россияне чаще покупают в кредит.