Стало известно, сколько россиян возьмут отпуск на майские праздники

Каждый пятый россиянин планирует взять отпуск на майские праздники, чтобы продлить себе отдых или отправится в путешествие. Это следует из опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Столько же респондентов пока в раздумьях. Многие (62%) не планируют брать дополнительные отпускные дни.

Половина россиян (46%) планируют отдыхать дома на майские праздники. Треть (33%) поедут на дачу или за город. 17% отправятся в поездку по России (в прошлом году только 12%). Лишь 3% россиян (в том числе 6% жителей Москвы и Московской области) намерены поехать за границу. Чаще всего они выбирают Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссию. Работать во время майских каникул собираются 12% россиян. Часть россиян собираются комбинировать варианты своего отдыха.

Москвичи в большей степени, чем жители других регионов, предпочитают не сидеть дома в майские праздники (44% поедут за город и 27% — в путешествие по России).

Наиболее предпочтительные города для путешествия по стране – традиционно Москва и Санкт-Петербург, их планируют посетить по 25% респондентов. В топ-5 городов также вошли Казань, Нижний Новгород и Сочи.

Половина (49%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (24%) проведут праздники вдвоем с партнером, 17% — с друзьями или группой по интересам. Еще 10% поедут с семьей без детей. И только 9% опрошенных планируют ехать в одиночку.

Почти половина (45%) участников опроса готовы потратить на отдых в майские праздники не более 10 тыс. рублей. В 10-50 тыс. рублей планируют уложиться 27% респондентов. Свыше 50 тыс. рублей потратят только 9%. При этом 19% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

39% россиян утверждают, что расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Четверть (26%) полагают, что придется потратить больше, чем год назад. 20% постараются сэкономить и не тратиться так, как в прошлый раз. Еще 16% будут готовы сравнивать уже по факту свершившихся трат. При этом 58% считают, что потратят на майские меньше, чем на новый год.

ВТБ и банк «Открытие» провели опрос 10–17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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