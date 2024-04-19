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S&P снизило рейтинг Израиля на фоне обострения отношений с Ираном

Агентство S&P снизило рейтинг Израиля с «AA-» до «А+» на фоне конфликта с Ираном

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«Газета.Ru»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля с уровня «AA-» до «A+» на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что долгосрочные кредитные рейтинги Израиля понижены как в иностранной, так и в местной валюте с «АА-» до «А+», а краткосрочные — с «А-1+» до «А-1».

«Прогноз по долгосрочным рейтингам — негативный», — говорится в сообщении S&P.

Там отметили, что дефицит госбюджета еврейского государства увеличится до 8% от ВВП в 2024 году в основном из-за увеличения оборонных расходов.

Снижение рейтинга связано с ростом геополитических рисков, с которыми столкнулся Израиль после ударов Ирана по его территории, говорится в релизе.

До этого агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валютах с уровня «A1» до уровня «А2» с негативным прогнозом из-за продолжающихся боевых действий.

Ранее сообщалось, что в случае усиления конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть Brent вырастут до $100 за баррель.

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