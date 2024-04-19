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Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на отток денег ЕС в США

Глава ЕК Фон дер Ляйен оценила отток капитала из Евросоюза в €300 млрд в год

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что каждый год из Евросоюза выводится около €300 млрд, преимущественно в США. Она сослалась на данные бывшего премьер-министра Италии Энрико Летты.

Глава ЕК отметила, что эти средства необходимы для развития европейских компаний из-за фрагментации рынков капитала и финансовой системы.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможность привлечения дополнительного финансирования в размере €470 млрд в год для компаний в ЕС при завершении проекта по интеграции фондовых рынков — Союза рынков капитала ЕС (CMU). Цель этой инициативы, запущенной в 2015 году, заключается в создании более инклюзивной и устойчивой экономики, повышении конкурентоспособности и других аспектах.

Фон дер Ляйен призвала принять меры по расширению доступа компаний к рынкам капитала, снижению стоимости энергии, решению проблемы нехватки квалифицированных кадров и укреплению торговых связей.

Лидеры ЕС также обсудили необходимость заключения соглашения о конкурентоспособности для обеспечения устойчивого роста и предотвращения экономического спада в регионе.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с начала СВО.

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