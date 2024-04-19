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Россиянам назвали площадь квартир в новостройках в 2024 году

Экономист Олейникова: жилье в новостройках будет в среднем 45 кв. м к концу года

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По итогам 2024 года средняя площадь квартир в новостройках Москвы и Подмосковья составит 45-46 кв. м. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент Базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» РЭУ им. Г.В. Плеханова Нина Олейникова.

«Для изменения долгосрочного тренда на компактность просто отсутствуют какие-либо факторы. Одних намерений государства ориентироваться на семейный формат жилья недостаточно для получения коммерческого обоснования таких проектов. Рыночные цены сейчас высокие, и бюджет покупки может стать недоступным для многих россиян, если застройщики начнут закладывать крупноформатные планировки», — пояснила экономист.

По ее словам, адресная льготная семейная ипотека в ближайшие два-три года не сможет изменить уже запроектированные компактные первичные квартиры. Застройщикам проще и выгоднее предложить несколько компактных квартир под объединение, чем изначально закладывать крупноформатную нарезку в своих проектах, отметила Олейникова.

По ее словам, отсутствие семейного формата жилья при наличии существующего разнообразия предложений на первичном рынке никак не мешает семьям покупать жилье. Проще не ломать застройщиков под семейный политический вектор, а проработать льготную ипотеку для семей, покупающих несколько квартир под объединение, заключила экономист.

По данным «Домклик», медианная площадь квартир в строящихся проектах столичных девелоперов из числа топ-10 по сделкам в 2023 году варьируется от 42,4 до 65,8 кв. м.

Ранее стало известно, сколько стоит квадратный метр жилья в пересчете на борщи.

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