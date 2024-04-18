Альфа-Банк стал лидером в ипотечном бизнесе среди частных банков по версии «Эксперт РА»

Альфа-Банк стал лидером среди частных банков по объему кредитования и величине портфеля в ипотечном бизнесе в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», которые провели исследование и ежегодный рэнкинг, посвященные ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Эксперты отметили, что в 2023 году в Альфа-Банке выдали ипотечных кредитов на 388 млрд рублей с темпом роста более 89%. Рост портфеля составил 49%.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк запустил мобильный банк на российской операционной системе.