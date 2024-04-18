В Госдуме объяснили резкий рост оборота наличности в России

Резкий рост оборота наличных денег в России связан с увеличением доходов граждан. Такое мнение в интервью «Дума ТВ» высказал глава комитета Государственно думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Люди просто больше получают, соответственно, больше наличных. Если говорить в абсолюте, да, рост наличных происходит. Если говорить в относительной цифре, то безналичный оборот в России, наоборот, растет более быстрыми темпами, чем наличных. И доля безналичных платежей уже 83,5 процента», — отметил Аксаков.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка, Оборот наличных денег в России по итогам 2023 года вырос на 13,7%, достигнув 123,8 трлн рублей. Для сравнения: в 2022 году наличный денежный оборот в стране составил 108,9 трлн рублей.

Приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 трлн рублей. При этом выдача со счетов увеличилась на 28,6%, до 11,7 трлн. В то же время поступления наличных на вклады сократились на 9,4%, до 4,8 трлн рублей, а выдача средств с вкладов — на 11,1%, до 8 трлн.

В тройку лидеров по обороту наличности вошли Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн рублей), Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей).

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