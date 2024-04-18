Финансист предрек ослабление рубля после 2 мая

После окончания апрельского налогового периода в России курс доллара составит 95 рублей, евро — 101 рубль. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Основную поддержку рублю сейчас может оказывать приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей все больше российских компаний продает иностранную валюту для уплаты налогов. Правда, судя по последним неделям, спрос на зарубежную валюту в России остается на относительно высоком уровне», — отметил финансист.

Поэтому после прохождения налогового периода он ждет планомерного ослабления рубля.

Рубль на торгах Мосбиржи 18 апреля открылся вниз и некоторое время умеренно дешевел, но на старте основной сессии перешел к быстрому восстановлению. Сейчас российская валюта торгуется в небольшом плюсе.

По данным Мосбиржи на 16:44 мск, доллар стоит 93,85 рубля, евро — 100,05 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов среды американская валюта подешевела на 42 копейки, европейская — на 35 копеек.

До этого аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю.