Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист предрек ослабление рубля после 2 мая

Финансист Бабин: после 2 мая курс доллара составит 95 рублей

close
100%
Shutterstock

После окончания апрельского налогового периода в России курс доллара составит 95 рублей, евро — 101 рубль. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Основную поддержку рублю сейчас может оказывать приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей все больше российских компаний продает иностранную валюту для уплаты налогов. Правда, судя по последним неделям, спрос на зарубежную валюту в России остается на относительно высоком уровне», — отметил финансист.

Поэтому после прохождения налогового периода он ждет планомерного ослабления рубля.

Рубль на торгах Мосбиржи 18 апреля открылся вниз и некоторое время умеренно дешевел, но на старте основной сессии перешел к быстрому восстановлению. Сейчас российская валюта торгуется в небольшом плюсе.

По данным Мосбиржи на 16:44 мск, доллар стоит 93,85 рубля, евро — 100,05 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов среды американская валюта подешевела на 42 копейки, европейская — на 35 копеек.

До этого аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами