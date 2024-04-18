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В МВФ оценили потребности Украины в 2024 году

Глава МВФ Георгиева: фонд оценивает потребности Киева на этот год в $42 млрд

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что МВФ оценивает потребности Украины на 2024 год в $42 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в фонде есть уверенность в том, что эти потребности украинской стороны будут удовлетворены. По ее словам, в МВФ продолжат внимательно следить за ситуацией в стране.

По словам Георгиевой, поддержка Украины остается стабильной и устойчивой.

До этого стало известно, что канадские власти намерены в этом году предоставить через Международный валютный фонд кредит Киеву в 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд).

10 апреля стало известно, что Верховная рада Украины ратифицировала договор о свободной торговле с Канадой.

29 марта министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать Киеву, страна «опустошила кладовку».

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи.

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