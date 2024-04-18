Брокер ВТБ назвал доход клиентов по стратегиям инвестиционного робота-советника

С начала 2024 года клиенты брокера ВТБ заработали более 22% по стратегиям инвестконсультирования на рынке российских акций Advisory, что превышает индекс Мосбиржи. Доход по стратегии робота-советника «Искусственный интеллект» превысил 13%. Такие данные обнародованы в рамках конференции Data Fusion-2024.

За первый квартал года результат модельного портфеля «Российские акции. Активная торговля» Advisory Pro составил 22,46% — стратегия подразумевает использование маржинальной торговли. А результат портфеля российских акций Advisory Lite составил 11,40%. Таким образом клиенты обогнали индекс Мосбиржи на 14,11% и 3,05% соответственно.

Эксперты брокера ВТБ отмечают, что на результат повлияли своевременные решения команды инвестконсультантов и аналитиков компании.

Среди предложенных решений — закрытие позиций в акциях Алросы в начале года, спекулятивная покупка расписок Яндекса на благоприятном новостном фоне, закрытие позиций в акциях «Совкомбанка» в связи со стремительным ростом бумаг и «Северстали» на фоне ожидания выплаты дивидендов, а также продажа акций ЮГК из-за роста цен на золото и достижения уровня справедливой оценки компании.

В компании подчеркнули, что робот-советник ВТБ продолжает показывать высокий результат. С начала года самой прибыльной оказалась стратегия робота «Искусственный интеллект», основанная на математических алгоритмах. Клиенты, выбравшие ее, в первом квартале заработали 13,17% и опередили Индекс Мосбиржи полной доходности на 4,82%.

Руководитель дирекции финансового консультирования ВТБ Сергей Захаров констатировал, что в последнее время все больше клиентов обращаются за советом к инвестиционным консультантам.

По его мнению, это связано с результатами, которые показывают стратегии компании.

«Популярность набирает и цифровой помощник, робот-советник в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» — его портфель уже превышает 20 млрд рублей. При этом каждый четвертый клиент брокера, инвестирующий с роботом-советником, выбирает стратегию «Искусственный интеллект»», — сообщил Захаров.

Он уверен, что инвесторов привлекает доходность этой стратегии. За прошлый год она принесла более 61%, опередив Индекс Мосбиржи полной доходности на 7,6%, добавил Захаров.