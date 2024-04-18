Экономист оценил, стоит ли россиянам вкладываться в юань

Россиянам на данный момент не очень выгодно вкладывать деньги в юань из-за низких процентов по вкладам. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, ставки по рублевым вкладам пока являются более выгодными даже несмотря на то, что китайская валюта укрепилась.

«В нашей национальной валюте ставки по вкладам составляют в среднем 14,83%. По юаневым процент примерно втрое меньше. Поэтому с точки зрения доходности вложение в российскую валюту гораздо выгоднее», — подчеркнул Масленников.

Экономист добавил, что покупать юань стоит тем, кто планирует заниматься индивидуальным бизнесом с Китаем или отдыхать в этой стране.

Накануне курс китайской национальной валюты поднимался выше отметки в 13 рублей за юань. Валюта торговалась на этом уровне впервые с 7 декабря 2023 года. По состоянию на 9:27 по московскому времени курс юаня составил 12,98 рубля (+0,05%). В то же время доллар торговался по 94,32 рубля (-0,11%), евро — 99,95 рубля (-0,03%).

Ранее сообщалось, что доля юаня в расчетах через SWIFT установила новый исторический рекорд.