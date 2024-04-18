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Экономисты назвали последствия начавшейся в России «революции зарплат»

Экономист Ведута: революция зарплат в РФ спровоцирует инфляцию и кризис

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Depositphotos

Начавшаяся в России «революция зарплат» не приведет к среднему повышению размера оплаты труда. Такая тенденция грозит негативными последствиями – инфляцией и последующим экономическим кризисом, заявила экономист Елена Ведута Общественной Службе Новостей.

Напомним, речь идет о выводах экспертов ЦМАКП о том, что на фоне получения военными больших зарплат, после возвращения домой они не вернутся на старые рабочие места с небольшими или средними зарплатами. По мнению специалистов, это начало долгожданной революции.

Экономист, однако, не поддержала оптимистичные выводы экспертов. Повышение зарплат невозможно без роста производства, а военных никто не будет уговаривать вернуться к обычной работе, считает она.

«Я не согласна с мнением экспертов ЦПКАМ. Мне кажется, те, кто вернется оттуда, захотят работать, ведь семью кормить нужно», — отметила Ведута.

Если даже зарплаты действительно кратно вырастут, то это лишь спровоцирует инфляцию. Однако зарплаты военных в зоне боевых действий на гражданских никак не отразятся, убеждена эксперт. Монетарными методами экономические проблемы не решаются – для этого нужно развитие производственных связей, заключила Ведута.

Исследователи ЦПКАМ до этого отмечали, что реальные зарплаты россиян по итогам 2023 года увеличились на 7,8%, а доходы – на 5,4%.

Ранее эксперты объяснили, как теперь россияне измеряют свой доход.

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