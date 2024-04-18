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Банк России решил временно скрыть данные о некоторых поставщиках платежных услуг

ЦБ РФ до конца года закроет данные об иностранных поставщиках платежных услуг

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Алексей Куденко/РИА Новости

Совет директоров Центробанка РФ принял решение временно отказаться от публикации информации об иностранных поставщиках платежных услуг. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Согласно постановлению, данные не будут раскрываться до 31 декабря 2024 года.

С начала текущего года иностранные банки, в том числе из дружественных стран, значительно урезали число сделок с Россией из-за опасений попасть под вторичные санкции. При этом кредитные организации не только не объясняют причин отказа, но и увеличивают сроки транзакций, комиссию и требуют предоставить дополнительные бумаги. Как Россия может решить проблему — в материале «Газеты.Ru».

Накануне сообщалось, что еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из РФ.

Ранее экономист оценила, как долго продлятся антироссийские санкции.

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