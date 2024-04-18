Raiffeisen Bank ждет, что ЕЦБ ускорит сокращение бизнеса в РФ

Банковская группа из Австрии Raiffeisen Bank International AG (RBI) ждет, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) в скором времени будет настаивать на сокращении бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС.

«RBI ожидает, что ЕЦБ вскоре направит требование ускорить процесс сокращения бизнеса в России, который RBI запустила в феврале 2022 года. Согласно нынешнему проекту требования, потребительские кредиты значительно сократятся к 2026 году (максимально — на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи из России», — следует из сообщения.

До этого президент Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что планы США по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушить нормы международного права.

По мнению Лагард, нужно очень внимательно относиться к переходу от заморозки активов к их конфискации и дальнейшему распоряжению, ведь при этом варианте развития событий неосторожные действия могут стать причиной «нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.