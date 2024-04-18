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«Революцию зарплат» в России объяснили

Зампредседателя ФНПР Шершуков: скачок зарплат произошел из-за дефицита кадров

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Depositphotos

Резкий рост заработных плат в России произошел на фоне острой нехватки кадров и низкой безработицы. Как долго продлится эта фаза — предугадать невозможно. Таким мнением с ТАСС поделился зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Сейчас действительно наблюдается «революция зарплат», связано это с тем, что уменьшилось предложение рабочей силы, как ресурс она стала более дорогой, работодатель вынужден платить больше за то, за что раньше платил меньше», — пояснил эксперт.

Дефицит рабочих рук подталкивает работодателей к автоматизации процессов, продолжил Шершуков. В итоге число «живых» мест может сократиться, а рост зарплат — значительно замедлиться, прогнозирует он.

При этом Шершуков подчеркнул, что профсоюзы будут стремиться к тому, чтобы население коллективно и законно добивалось повышения окладов.

До этого россиян предупредили о штрафах за несвоевременную подачу декларации о доходах.

Ранее выяснилось, кому в России одобряют большие займы, чем им нужно.

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