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Эксперт объяснил, как теперь россияне измеряют свой доход

Карьерный эксперт Кумпель: россияне считают не зарплату, а совокупный доход

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Работающие граждане России изменили свое отношение к форме занятости: если ранее большинство предпочитало постоянное место работы, то сейчас многие хотят трудиться в более или менее свободном графике и иметь несколько источников дохода. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил старший управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

«Соответственно, свой заработок люди измеряют уже не в зарплатах, а в совокупности доходов. Например, кассир с зарплатой 50 тысяч рублей в месяц, который подрабатывает комплектовщиком несколько раз в неделю, говоря о том, сколько получает, называет не зарплату, а общую сумму заработка в районе 70-80 тысяч рублей в месяц», — отметил Кумпель.

Он подчеркнул, что такие изменения серьезно изменили рынок труда. Тенденция, по его словам, отражается и в статистике, где виден рост услуг вместе с увеличением числа самозанятых.

До этого исследование показало, что большинство жителей Москвы (65%) получали меньше 10 тыс. рублей на первой работе.

Выяснилось, что 19% жителей столицы на первом рабочем месте зарабатывали от 10 до 20 тыс. руб., а сумму выше — только 16%. 28% респондентов признались, что первую зарплату отдали родителям, 21% потратили на одежду, 16% — на вкусную еду, 13% — отложили, 9% — купили подарок близкому человеку. 19% опрошенных не смогли вспомнить, куда дели первые заработанные деньги.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять мотивацию при поиске работы.

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