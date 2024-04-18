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Cтало известно, сколько россияне потратили на услуги косметологов в 2023 году

BusinesStat: россияне в 2023 году потратили на косметологов 269 млрд рублей

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Shutterstock

Затраты россиян на косметологические услуги по итогам 2023 года выросли на 8,6% и достигли 269 млрд рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет маркетингового агентства BusinesStat.

В предыдущие два года оборот рынка косметологии в России составлял порядка 248 млрд рублей. В период ковидных ограничений показатель падал до 215 млрд.

Чаще всего россияне в прошлом году обращались к специалистам в области аппаратной косметологии (воздействие на кожу лазера, ультразвука). Между тем спрос на нитевой лифтинг снизился.

Постепенно население РФ приходит к тому, что одна из главных инвестиций – вложение в здоровье, заявил заместитель директора по развитию «Медицеи» Сергей Копосов. В связи с этим в стране растет спрос на все медицинские услуги, в том числе косметологические, отметил эксперт.

До этого «Газета.Ru» узнала, сколько россияне потратили на красоту в прошлом месяце. Средний чек составил 4657 рублей.

Ранее был назван самый дорогой заказ россиянина из-за рубежа в 2024 году.

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