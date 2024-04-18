Песков счел незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ

Власти Франции, накладывая арест на собственность российских граждан, нарушают законы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любое посягательство на частную собственность является <…> априори незаконным», — так представитель Кремля прокомментировал сообщения французских СМИ об аресте в этой стране виллы, принадлежащей одному российскому бизнесмену Артуру Очеретному.
По мнению представителя Кремля, таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы.
По сведениям французских СМИ, собственность Очеретного конфисковали в декабре 2023 года.
Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.