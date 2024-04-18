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Песков счел незаконным арест во Франции виллы бизнесмена из РФ

Песков: посягательство на виллу бизнесмена из РФ является априори незаконным

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Власти Франции, накладывая арест на собственность российских граждан, нарушают законы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любое посягательство на частную собственность является <…> априори незаконным», — так представитель Кремля прокомментировал сообщения французских СМИ об аресте в этой стране виллы, принадлежащей одному российскому бизнесмену Артуру Очеретному.

По мнению представителя Кремля, таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы.

По сведениям французских СМИ, собственность Очеретного конфисковали в декабре 2023 года.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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