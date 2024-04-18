Греции предрекли полное восстановление экономики в 2024 году

Греческая экономика может полностью восстановиться к уровням докризисного 2009-го уже в текущем году, пишет Reuters.

В 2023-м кредитный рейтинг Греции впервые за долгие годы вернулся к инвестиционному уровню, отмечает агентство. Согласно прогнозам, к концу 2024 года ВВП страны вырастет на порядка 3%, превысив средний показатель по еврозоне на 0,8%.

Тем не менее проблемы в греческой экономике по-прежнему остаются. В числе ключевых — падение рождаемости, высокий уровень безработицы (более 10%), а также природные катастрофы. Кроме того, экономический рост страны сдерживает стагнация соседей по ЕС.

В прошлом месяце греческая газовая компания DEPA Emporias начала судебное разбирательство с «Газпромом» из-за отказа российского поставщика предоставлять скидку на газ.

Ранее сообщалось, что Европа рекордно увеличила потребление газа за счет поставок из России.