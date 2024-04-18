На сессии G7 по Украине обсудят, куда потратить доходы с российских активов

Главы МИД стран «Большой семерки» в рамках сессии по Украине обсудят использование доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на мероприятии.

Согласно его данным, на сессии с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы речь пойдет наращивание поддержки Украины в сфере сил противоздушной обороны (ПВО) и разблокирование фондов западных стран для помощи ВСУ.

До этого страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против РФ.

Накануне страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Члены «Большой семерки» заявили, что хранящиеся в их юрисдикциях активы заморожены, а работа «над всеми возможными путями [их] использования для поддержки Украины» будет продолжена.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.