Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На сессии G7 по Украине обсудят, куда потратить доходы с российских активов

Главы МИД G7 на сессии по Украине обсудят использование доходов с российских активов

close
100%
Eugene Hoshiko/Pool/Reuters

Главы МИД стран «Большой семерки» в рамках сессии по Украине обсудят использование доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на мероприятии.

Согласно его данным, на сессии с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы речь пойдет наращивание поддержки Украины в сфере сил противоздушной обороны (ПВО) и разблокирование фондов западных стран для помощи ВСУ.

До этого страны G7 заявили, что продолжат вводить санкции против РФ.

Накануне страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.
Члены «Большой семерки» заявили, что хранящиеся в их юрисдикциях активы заморожены, а работа «над всеми возможными путями [их] использования для поддержки Украины» будет продолжена.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами