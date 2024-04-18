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Европа рекордно увеличила потребление газа за счет поставок из России

Поставки газа в ЕС по трубе достигли рекорда конца 2022 года из-за закупок в РФ

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Depositphotos

Евросоюз в марте закупил у других стран 14 млрд куб. м трубопроводного газа, что является максимальным объемом с декабря 2022 года. Такого показателя удалось достичь за счет увеличения поставок топлива из России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

По итогам прошлого месяца объем трубопроводного экспорта российского газа в ЕС и Молдавию взлетел на 26% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,74 млрд куб. м. Всего за первый квартал Европа приобрела у РФ порядка 7,2 млрд куб. м. топлива (+23% год к году). Общий трубопроводный импорт стран ЕС за период составил 40 млрд куб. м.

Увеличение объема закупок российского газа ЕС в первом квартале связано с падением стоимости топлива, пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Цены на продукт «Газпрома», обладающего монополией в России на поставки по трубе, находились на локальных минимумах, отметил эксперт.

До этого сообщалось, что в списке европейских покупателей российского СПГ сменился лидер. По итогам февраля им стала Франция.

Ранее стало известно, сколько немцы теряют в год из-за дорогой энергии.

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