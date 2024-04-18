Нефть Brent подешевела до минимума с начала апреля

Стоимость эталонной нефти Brent опустилась ниже отметки в $87 за баррель впервые с 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже Ice Futures.

По состоянию на 10:29 по московскому времени июньский фьючерс на Brent стоил $86,96 за баррель (-0,38%). В то же время майский фьючерс на нефть WTI торговался на уровне $82,3 за баррель (-0,47%).

Нефтяные котировки падают уже несколько сессий подряд, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. В среду снижение цен на энергоноситель усилилось после публикации данных по запасам нефти Минэнерго США. Показатель увеличился на 2,735 млн баррелей, в то время как ожидался рост только на 1,6 млн баррелей.

«Среди потенциальных рисков для цен на нефть можно также назвать возможное снижение спроса на фоне сохраняющейся повышенной процентной ставки в США, а также сдвига перспектив ее снижения. Повышенная ставка негативно влияет на экономику и спрос на нефть», — добавил Федосов.

До этого аналитики Bloomberg допустили, что Банк Англии может приступить к снижению ставки раньше ФРС.

Ранее сообщалось, что в России истощились легкодоступные запасы нефти и газа.