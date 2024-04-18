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Тюменским пенсионерам из-за паводка выплатят пенсии досрочно

Тюменские пенсионеры в связи с паводком получат пенсии за апрель досрочно

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пенсионеры из Тюменской области получат апрельские пенсии досрочно из-за паводка, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.

«На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется апрельских пенсий для всех пенсионеров Тюменской области», — рассказала управляющий местного ОСФР Алефтина Чалкова.

Жителям региона, которые получают деньги через почту, выплаты будут доставлены в ближайшее время.

До этого шесть крупнейших российских банков — Сбер, ВТБ, «Ренессанс банк», банк ДОМ.РФ, Почта банк и Райффайзенбанк — выразили готовность оказать финансовую поддержку пострадавшим от наводнений в Оренбургской и Курганской областях. Еще в двух кредитных организациях не исключили полного списания долгов пострадавшим. Клиентам нужно обратиться в банки через их мобильные приложения, интернет-банк или прийти в офисы.

Ранее эксперт назвал последствия паводков для экономики Оренбургской области.

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