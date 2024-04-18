AstraZeneca обратилась в Следственный комитет из-за лекарства от диабета

Российское подразделение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca обратилось в Следственный комитет по Московской области из-за лекарства от диабета «Фордиглиф». Об этом пишет РБК.

Отмечается, что ответчиком выступает «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин»», который выпускает «Фордиглиф». AstraZeneca обратилась в СК из-за того, что комбинат планирует выпустить в оборот 10 серий препарата с международным непатентованным наименованием дапаглифлозин.

В AstraZeneca заявили, что «Акрихин» пытается выпустить лекарство, аналогичное бренду «Форсига». Патент на него действует до 2028 года. Согласно российскому законодательству, обладателю патента принадлежат исключительные права на использование изобретения, в частности, на ввоз, производство, хранение и продажу.

Отмечается, что AstraZeneca также направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу.

До этого австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, что резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости.

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