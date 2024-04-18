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В списке европейских покупателей российского газа сменился лидер

В феврале 2024 года Франция закупила российского газа на €322,3 млн

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Франция вышла на первое место в списке европейских покупателей российского газа. Данные за февраль 2024 года приводит РИА Новости.

Франция закупила российского газа на €322,3 млн. На втором месте оказалась Венгрия (€210 млн), ранее бывшая лидером по этому показателю. За ней идут Испания (€118,3 млн), Греция (€110,4 млн), Финляндия (€6,6 млн) и Швеция (€4,7 млн).

Наибольший рост объемов закупки продемонстрировала Греция — в 7,89 раза, а также скандинавские страны (вдвое).

13 апреля «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину. Прокачка ведется через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа» и составляет 42,4 млн куб. м в сутки.

14 апреля Европу раскритиковали за непоследовательную энергетическую политику. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал «монументальными ошибками» отказ от широких закупок российского газа и сворачивание ядерной энергетики.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия поднимут вопросы «российского влияния» на саммите ЕС.

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