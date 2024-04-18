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Стало известно, сколько российские компании потратили на продвижение в Telegram

«Ведомости»: на продвижение в Telegram компании потратили 3,7 млрд рублей

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Depositphotos

В 2023 году на продвижение в мессенджере Telegram российские компании потратили 3,7 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщают «Ведомости».

Издание указывает, что самый динамичный прирост рекламных доходов среди Telegram-каналов показывают авторские блоги. В качестве примера «Ведомости» приводят Telegram-канал дизайнера Артемия Лебедева, чей доход от рекламных размещений в 2023 году показал рост на 70%, до 123 млн рублей.

17 апреля известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с соучредителем Telegram Павлом Дуровым.

Дуров заявил, что число пользователей Telegram за год может достигнуть миллиарда.

Он также рассказал, откуда взялись утверждения о подконтрольности Telegram.

Интервью пообещали посмотреть в Кремле.

Ранее для Telegram вышло масштабное обновление с удобной функцией.

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