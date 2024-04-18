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Власти Амстердама хотят запретить строительство новых отелей

В Амстердаме хотят запретить строительство новых отелей для борьбы с туристами

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Владимир Астапкович/РИА Новости

По решению муниципалитета Амстердама новые строительства гостиниц больше не будут одобрены в рамках противодействия нашествию туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт администрации.

«Амстердам говорит «нет» новым гостиницам. Наша цель — сделать и сохранить город комфортным для жизни его обитателей и посетителей. Это подразумевает: прекращение избыточного туризма, запрет на новые гостиницы и ограничение числа ночевок туристов в отелях до 20 миллионов в год», — заявили власти.

Разрешение на строительство новых гостиниц в Амстердаме будет выдаваться лишь при условии закрытия одной из существующих гостиниц, а также если новый отель будет более современным или экологически безопасным.

До этого планировалось увеличение туристического налога в 2024 году: он составит до 12,5% от стоимости проживания в гостинице. Также рассматривается повышение налога для пассажиров круизных судов, пришвартовывающихся в порту города.

Местные власти надеются, что такие шаги помогут справиться с проблемой «чрезмерного туризма» в Амстердаме.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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