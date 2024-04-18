Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Операторов обяжут сообщать об изъятии номера

В Госдуме предложили заранее информировать абонентов о расторжении договоров

close
100%
Shutterstock

Мобильные операторы планируют обязать предварительно уведомлять россиян о изъятии телефонных номеров. Предложение по этому вопросу было направлено вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, пишет газета «Известия».

В настоящее время SIM-карты блокируются и номера передаются другим лицам, если абоненты не пользуются услугами связи в течение определенного времени. Операторы осуществляют это без уведомления, односторонне, ссылаясь на условия договора, который часто не внимательно читают абоненты.

Предложение заключается в том, чтобы мобильные операторы информировали граждан о расторжении договоров об оказании услуг связи и изъятии телефонных номеров, которые затем передаются другим абонентам. Согласно закону о связи, договоры с неактивными абонентами, не пользовавшимися сетью более шести месяцев, могут быть расторгнуты односторонне без уведомления пользователя. Это может привести к тому, что изъятый номер попадет в руки злоумышленников, учитывая доступность баз данных россиян на черном рынке.

Депутаты обратили внимание на случаи граждан, лишившихся доступа к аккаунтам, привязанным к SIM-картам, и призывают к усилению мер предосторожности.

Борис Чернышов предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, чтобы операторы запрашивали у клиентов контактные данные для альтернативной связи в случае блокировки SIM-карт.

Отсутствие четкого механизма уведомления о расторжении договора создает проблемы для пользователей, зарегистрировавших свои номера для использования государственных сервисов, банковских кабинетов и социальных сетей, но переставших активно пользоваться ими.

Ранее мужчина ввел в уретру 10-сантиметровый кабель и инструмент для извлечения SIM-карты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами