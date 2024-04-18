Операторов обяжут сообщать об изъятии номера

Мобильные операторы планируют обязать предварительно уведомлять россиян о изъятии телефонных номеров. Предложение по этому вопросу было направлено вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, пишет газета «Известия».

В настоящее время SIM-карты блокируются и номера передаются другим лицам, если абоненты не пользуются услугами связи в течение определенного времени. Операторы осуществляют это без уведомления, односторонне, ссылаясь на условия договора, который часто не внимательно читают абоненты.

Предложение заключается в том, чтобы мобильные операторы информировали граждан о расторжении договоров об оказании услуг связи и изъятии телефонных номеров, которые затем передаются другим абонентам. Согласно закону о связи, договоры с неактивными абонентами, не пользовавшимися сетью более шести месяцев, могут быть расторгнуты односторонне без уведомления пользователя. Это может привести к тому, что изъятый номер попадет в руки злоумышленников, учитывая доступность баз данных россиян на черном рынке.

Депутаты обратили внимание на случаи граждан, лишившихся доступа к аккаунтам, привязанным к SIM-картам, и призывают к усилению мер предосторожности.

Борис Чернышов предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, чтобы операторы запрашивали у клиентов контактные данные для альтернативной связи в случае блокировки SIM-карт.

Отсутствие четкого механизма уведомления о расторжении договора создает проблемы для пользователей, зарегистрировавших свои номера для использования государственных сервисов, банковских кабинетов и социальных сетей, но переставших активно пользоваться ими.

Ранее мужчина ввел в уретру 10-сантиметровый кабель и инструмент для извлечения SIM-карты.