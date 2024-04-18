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Экономист оценила, как долго продлятся антироссийские санкции

Экономист Федюкович: с России не снимут санкции даже в случае окончания СВО

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Shutterstock

США и Евросоюз не снимут санкции с России даже в случае окончания СВО. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

«Нас может ожидать новый железный занавес, но не с нашей стороны, а со стороны Европы и США. Слишком много политических факторов. В моем представлении санкции с нами надолго», — отметила экономист.

По ее словам, на сегодняшний день Россия стала чемпионом по количеству наложенных санкций — их действует более 18 тыс. По мнению Федюкович, наверняка это не предел. Экономист предположила, что могут ужесточиться меры, которые ограничивают возможности российского экспорта нефти и газа, но налагаться они будут не на Москву, а на страны-импортеры. Эксперт уточнила, что такие меры уже действуют: Индия, являвшаяся одним из крупнейших импортеров нефти из РФ, уже отказалась от этого, опасаясь последствий.

Федюкова подчеркнула, что российская экономика не в состоянии обеспечить себя рядом товаров, необходимых для военной промышленности. По словам экономиста, невозможно практически с нуля воссоздать необходимые производства в кратко- и среднесрочный периоды, к тому же технологически и экономически это может быть нецелесообразно. Эксперт отметила, что такие товары ввозятся в страну параллельным импортом в обход санкций и высока вероятность введения мер, препятствующих импорту комплектующих даже из дружественных стран. Федюкова не исключила нарастание проблем с платежами даже по «белым» схемам импорта, в том числе с Китаем.

«Мы уже наблюдаем задержку или отказы платежей через китайские банки, и можно предположить, что проблем будет больше. Риски существенно возрастают», — заключила экономист.

До этого стало известно, как российские компании обходят запреты китайских банков.

Ранее россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж.

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