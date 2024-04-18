Россиянам назвали способы сэкономить в 2024 году

Первый способ сэкономить в 2024 году — использовать банковские программы лояльности, а также скидки, акции и промокоды в магазинах. Об этом Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

По ее словам, банки позволяют получать возврат денег за покупки на карту, скидки у партнеров, накапливать и тратить бонусы, баллы или мили. Программу лояльности лучше выбирать с учетом своих привычных трат и обзавестись картами сразу нескольких банков для большей выгоды — на одной копятся мили, на другую приходит кешбэк. Дайнеко добавила, что при крупных покупках нужно сравнивать цены на товар в разных торговых сетях, изучать наличие дисконтов при разных вариантах оплаты, способах заказа. Часто товар в интернет-магазине дешевле, чем аналогичный непосредственно в торговой точке, уточнила эксперт. По ее словам, регулярное составление списка нужных товаров — продуктов, бытовой химии, одежды — поможет сориентироваться, где именно будет выгоднее совершить покупку.

Второй способ — снизить расходы на коммуналку. Использование энергосберегающей техники, приборов учета ресурсов, устранение теплопотерь в жилье — все это экономит бюджет. Активная позиция в жизни многоквартирного дома также уменьшит траты — оплата общедомовых нужд также идет из кармана собственника жилья, уточнила эксперт.

Третий способ — помощь от государства. Это касается не только пособий на детей, по безработице, субсидий на оплату услуг ЖКХ, компенсаций нуждающимся семьям, муниципальных карт для оплаты транспорта, но и налоговых вычетов имущественных, социальных, стандартных , сказала Дайнеко. Она добавила, что возможности полиса ОМС позволяют получить не только экстренную помощь, но и плановое медицинское обслуживание.

Четвертый способ — регулярный пересмотр личного или семейного бюджета. По словам эксперта, можно обнаружить спонтанные траты или ежемесячные расходы, потерявшие свою актуальность, — невыгодные тарифы на связь, интернет, подписки на сервисы.

Пятый способ — внимание к обязательным платежам. Не оплаченный вовремя кредит, просроченный платеж в рамках льготного периода по кредитной карте — все это увеличивает расходы из-за возникновения пени, штрафов, повышенной процентной ставки. Это же касается не оплаченных вовремя административных штрафов (потеря 50% скидки при оплате штрафов от ГИБДД), пени по налоговым платежам, заключила Дайнеко.

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