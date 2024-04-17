Во Франции высказались об использовании замороженных российских активов

Руководитель министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр прокомментировал возможность найти наилучший способ использования доходов от замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что французская сторона готова найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки украинского правительства.

До этого власти Нидерландов призвали как можно быстрее принять решение на уровне Евросоюза о передаче Украине доходов от замороженных финансовых активов Центробанка России.

В нидерландском минфине поприветствовали возможность оперативного освоения и предоставления материальных средств Киеву, так как текущая ситуация в республике вызывает беспокойство. В ведомстве посчитали важным проанализировать юридические и финансовые аспекты выделения заблокированных активов российского финрегулятора на помощь Украине.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс посчитал, что в Европе заморожено €207 млрд российских активов.

Ранее в Британии оценили идею использовать замороженные активы России для финансирования ВСУ.