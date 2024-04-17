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В Минэкономразвития сообщили об инфляции в России на середину апреля

Минэкономразвития: инфляция в России на 15 апреля составила 7,83%

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Инфляция в России на 15 апреля составила 7,83% в годовом выражении. Об этом сообщается в обзоре «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте министерства экономического развития России.

«За неделю с 9 по 15 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,12%, год к году темпы роста цен составили 7,83%», — указано в обзоре.

На прошедшей неделе, с 9 по 15 апреля, в России также замедлился рост цен до 0,1% с 0,22% в сфере продовольственных товаров.

До этого инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с июля 2023 года.

Инфляционные ожидания — один из ключевых факторов, учитываемых Центробанком при принятии решений по ставке. На данный момент ставка в России составляет 16%. На последних двух заседаниях регулятор оставлял показатель неизменным. Следующее заседание ЦБ пройдет 26 апреля.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 и 2025 годах.

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