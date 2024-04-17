Минэкономразвития оценило инфляцию в России

С 9 по 15 апреля 2024 года инфляция в России замедлилась до 0,12% с 0,16% неделей ранее. Это следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru». При этом темпы роста цен в годовом выражении ускорились с 7,79% до 7,83%.

Цены на продовольственные товары выросли с 9 по 15 апреля на 0,10% против 0,22% неделей ранее. Замедление инфляции произошло за счет удешевления плодоовощной продукции, в частности помидоров (-0,59%), лука (-0,80%) и ускорения снижения стоимости огурцов (-2,44% против 2,04% неделей ранее).

Мясо птицы, свинина, яйца и макароны подешевели — на 0,20%, 0,14%, 0,04% и 0,59% соответственно.

Баранина и говядина подорожали на 0,42% и 0,29% соответственно. Хлеб, рис, мука, пшено, гречка прибавили в цене 0,23%, 0,22%, 012%, 0,30% и 0,10% соответственно.

Подорожали некоторые другие продукты — сахар, сливочное и подсолнечное масло, молоко, чай, рыба, соль, детское питание, морковь, яблоки, картофель и капуста.

В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились. Снизились цены на легковые автомобили (-0,05%), возобновилось удешевление электро- и бытовых приборов (-0,38%). Замедлился рост цен на медикаменты (до 0,05%), темпы роста цен на строительные материалы также снизились. Бензин и дизель подорожали на 0,26% и 0,16% соответственно.

В марте 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,39% месяц к месяцу, год к году темпы роста цен составили 7,72%. ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в 2024 году составит 4,5%.

До этого инфляцию в России оценили с помощью мармелада.