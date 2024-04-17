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Россиянам рассказали, куда уехать от сезонной аллергии

АТОР: пережидать сезонную аллергию лучше всего на море, в горах или пустыне

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Freepik.com

В период с марта по сентябрь многие россияне мучаются от поллиноза. Один из способов избежать сезонной аллергии — временно сменить регион пребывания. АТОР узнал, куда лучше всего отправиться на «географическую профилактику».

Пережидать сезонную аллергию рекомендуется в регионах, где цветение происходит раньше. В России это могут быть Крым, Сочи, а также другие южные направления, отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.. Альтернативный вариант — отправиться в горы, где нет такого количества растений-аллергенов. Это зона Приэльбрусья, Карелия и Горный Алтай.

Из зарубежных направлений россиянам рекомендуют рассмотреть Абхазию, а также Средиземноморское и Эгейское побережье Турции. Также сбежать от аллергии можно в страны Ближнего Востока: ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар и Египет.

«Пустынный сухой воздух мало способствует передаче аллергенов. А соленый морской воздух — один из лучших способов профилактики респираторных болезней», — подчеркнули в Space Travel.

Из более далеких направлений эксперты советуют обратить внимание на Мальдивы, Кубу и Таиланд, где также нет деревьев и растений, характерных для средней полосы России.

До этого сообщалось, что летний отдых для россиян в 2024 году подорожал на 15-20%.

Ранее стало известно, как изменился турпоток иностранцев в РФ с начала года.

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