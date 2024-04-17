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Власти обсуждают повышение ставки по одной из льготных ипотечных программ

Минфин: ставка по дальневосточной ипотеке может вырасти

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство рассматривает возможность повышения ставки по дальневосточной ипотеке, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости.

«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Те задачи, которые стояли перед программой, выполнены. 2% все-таки это очень низкая минимальная ставка», — отметил представитель Минфина.

При этом Чебесков подчеркнул, что любые изменения будут вводится постепенно. Важно, чтобы граждане и строительная отрасль понимали, на что можно рассчитывать, отметил он.

На кануне в Минфине поддержали завершение всех льготных ипотечных программ в ранее обозначенные сроки. Первой завершится программа на новостройки под 8% — в июне. В конце 2024 года перестанет действовать IT-ипотека. Дальневосточную и Арктическую, а также семейную ипотеки можно оформить до 2030 года.

Ранее стало известно, сколько стоит квадратный метр жилья в пересчете на борщи.

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