Власти обсуждают повышение ставки по одной из льготных ипотечных программ

Правительство рассматривает возможность повышения ставки по дальневосточной ипотеке, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости.

«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Те задачи, которые стояли перед программой, выполнены. 2% все-таки это очень низкая минимальная ставка», — отметил представитель Минфина.

При этом Чебесков подчеркнул, что любые изменения будут вводится постепенно. Важно, чтобы граждане и строительная отрасль понимали, на что можно рассчитывать, отметил он.

На кануне в Минфине поддержали завершение всех льготных ипотечных программ в ранее обозначенные сроки. Первой завершится программа на новостройки под 8% — в июне. В конце 2024 года перестанет действовать IT-ипотека. Дальневосточную и Арктическую, а также семейную ипотеки можно оформить до 2030 года.

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