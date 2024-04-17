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Стало известно, как российские компании обходят запреты китайских банков

Финансист Душкин: компании из России платят в КНР через сопредельные страны

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Arek Rataj/AP

Российские компании из-за отказа банков проводят платежи в Китай через соседние страны. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий активами «Международного фонда частных инвестиций» Александр Душкин, комментируя отказ еще четырех китайских банков принимать платежи из России.

«Все это удорожает импорт, за это платят потребители. Уже ясно, что это будет вечная игра в кошки мышки. Китай может казаться страной, готовой пожертвовать Россией ради торговых отношений с Западом, так как его торговля с Западом многократно превышает оборот с Россией, но в перспективе Китай ждут торговые ограничения со стороны Запада, и Китай это хорошо понимает», — пояснил финансист.

По этой причине Китай и Россия продолжат торговлю, продумывая новые ходы, заключил Душкин.

По информации газеты «Известия», крупнейший банк КНР ICBC, а также China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank отказываются принимать платежи в юанях из РФ с конца марта 2024 года. Отмечается, что ограничения связаны с риском вторичных санкций. Около 80% российских платежей в Китай возвращаются.

Ранее россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж.

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