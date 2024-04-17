Россиянам рассказали, когда покупать юань

Покупать китайский юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя взлет юаня выше 13 рублей впервые с 7 декабря 2023 года.

Экономист не исключил, что пиком по юаню могут быть и наблюдаемые 13 рублей, поэтому покупать валюту сейчас не стоит.

«Причина слабости рубля к доллару, евро и юаню кроется в факторе нормативов репатриации выручки экспортеров. В апреле заканчивается срок действия осеннего указа президента РФ, и участники валютного рынка могут спекулятивно разыгрывать этот фактор — якобы обнуление нормативов снизит общее предложение валюты и обесценит рубль», — пояснил экономист.

По оценке Зельцера, после апреля нормативы сохранятся — они показали свою эффективность в борьбе с волатильностью и девальвацией курса рубля. Могут быть разве что поблажки для отдельных групп экспортеров, счел эксперт. Он уверен, что по факту пролонгации указа спекулятивное давление на рубль ослабнет, и курсы зарубежных валюты могут резко снизиться.

На торгах Мосбиржи 17 апреля курс юаня поднимался до 13,029 рубля. По данным биржи на 11:13 мск, юань стоит 12,997 рубля.

На торгах Мосбиржи 16 апреля курс доллара установил полугодовой максимум вблизи 94,3 рубля. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов объяснил, что это произошло из-за устойчивой инфляции и хорошей динамики экономической активности в США.