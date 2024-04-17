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Летний отдых для россиян стал еще дороже

«Известия»: летний отдых для россиян в 2024 году подорожал на 15-20%

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Luke MacGregor/Reuters

Летний отдых для россиян в 2024 году обойдется на 15-20% дороже, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Союзе туристических агентств.

Цены выросли не только по зарубежным направлениям, но и на путешествия внутри страны. При этом эксперты не исключают, что до конца сезона отдых может стать еще дороже.

Подорожание вызвано инфляцией и ростом цен на авиационное топливо и ЖКУ, а также увеличением прочих инфраструктурных расходов, пояснил президент РСТ Илья Уманский. В случае международных направлений подключается еще один фактор — курс валют, добавил он.

Сейчас среди иностранных направлений у россиян лидирует Турция. Также высокий спрос на Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу. Внутри страны популярностью традиционно пользуются Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Алтай.

Между тем иностранцы стали чаще выбирать Россию для путешествий. С начала года число туристов из других стран в РФ выросло почти в 1,5 раза.

Ранее туроператоры составили портрет иностранного путешественника в России.

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